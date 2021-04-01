شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أبريل.. انطلاق مؤتمر حابى السنوى الثالث بمشاركة 4 وزراء من المجموعة الاقتصادية وقادة مجتمع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - مقابلات صحفية مباشرة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس ورئيس البورصة المصرية محمد فريد

- ٣ جلسات نقاشية تضم الصندوق السيادى وقيادات استثمارية ومالية ومصرفية



تنطلق الاثنين المقبل 5 أبريل بفندق ريتز كارلتون القاهرة أعمال مؤتمر حابى السنوى الثالث تحت عنوان "استثمار التعافى.. ما بعد صمود الاقتصاد المصرى فى مواجه جائحة كورونا".





يتحدث خلال المؤتمر من وزراء المجموعة الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

ويشهد المؤتمر مقابلات صحفية مباشرة مع رجال الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.





وتتضمن فعاليات المؤتمر 3 جلسات نقاشية، تناقش الأولى فرص القطاع الخاص فى الاستفادة من المشروعات والمبادرات المهمة التى تم طرحها فى مصر خاصة خلال أزمة كورونا، والمشروعات الإستراتيجية فى قطاعات البنية التحتية والزراعة والمياه والطاقة والصناعة والعقارات والتمويل، إلى جانب مناقشة فرص النمو للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.





ويلى الجلسة الافتتاحية عرض كلمة مسجلة بالفيديو للدكتور محمود محى الدين، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى والعضو بمجلس إدارته ممثلًا عن مصر ومجموعة الدول العربية.





وتناقش الجلسة الثانية قنوات التمويل المتاحة لتنمية أعمال الشركات سواء المرتبطة بالمبادرات القائمة أو الأخرى الجديدة المطلوبة، وكذلك الأدوات المختلفة فى جعبة نشاط التمويل غير المصرفي.

وتتعدد محاور الجلسة الثالثة لتناقش استكشاف فرص النمو العابر للحدود، إلى جانب إلقاء الضوء على حركة الاستثمار فى زمن كورونا، والفرص التوسعية المحلية والإقليمية والعالمية المختلفة.



ويشارك فى جلسات المؤتمر نخبة من رجال الاقتصاد والأعمال والشخصيات العامة، وتضم الجلسة الأولى كل من: أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ود. شريف الخولى، الشريك والرئيس الإقليمى لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بشركة أكتيس للاستثمار المباشر، وكريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وأسامة بشاى، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم كونستراكشون، وأحمد السويدى، رئيس مجموعة السويدى إلكتريك، ويحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، ويديرها هانى توفيق، الخبير الاقتصادى الرئيس السابق لجمعيتى الاستثمار المباشر المصرية والعربية.





أما الجلسة الثانية فتجمع كل من: طارق فايد، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وشريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي، وحسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل (الأولى)، وكريم هلال، العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسى وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس فاينانس، وخليل البواب، الرئيس التنفيذى لشركة مصر كابيتال، ويديرها ماجد شوقي، رئيس البورصة الأسبق.

ويتحدث خلال الجلسة الثالثة كل من: كريم نجار، رئيس الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وشركة كيان إيجيبت، وهانى برزي، رئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ومحمد علي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر، والدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، ود. هاشم السيد، رئيس شركة أودن للاستثمارات المالية، وأحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذى لمجموعة أزيموت مصر، ويديرها الدكتور ماهر عشم، رئيس شركة كومتريكس للتجارة الإلكترونية.