شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 1-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 1-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، ليستقر فى البنك الأهلى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فى حين سجل سعره فى بنك "مصرف أبو ظبى الإسلامى" ليسجل 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم الخميس 1-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" ثبت سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.



وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.26 جنيه.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.