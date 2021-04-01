شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

يتداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 59.85 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 61.45 وتمتد إلى 62.20، بينما يحتاج السعر للتداول دون 59.85 مجدداً لاستئناف الانخفاض الذي يتواجد هدفه الأول عند 57.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.60 والمقاومة 61.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط