تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس

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القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 1-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.91 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع، مقابل 49.93 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء بالبنوك المصرية.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس 1-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" ثبت سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.72 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.91 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.93 جنيه.

52.05 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.07 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.91 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.72 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.01 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.93 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.57 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.