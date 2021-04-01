شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 63.45 دولار لبرنت و59.87 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 63.45 دولار للبرميل و لخام القياس العالمي برنت تسليم يونيو مرتفعا بمقدار 71سنتا أو ما يوازي 1.1%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.87 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 71سنتا أو ما يوازي 1.2%.

وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة إذ نمت الآمال في أن أوبك وحلفاءها الذين سيجتمعون في وقت لاحق اليوم سيقررون مواصلة كبح الإنتاج في مواجهة ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19 في بعض المناطق وفقا لرويترز.

ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا وقازاخستان، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في وقت لاحق اليوم للنظر في خيارات من بينها تمديد خفض الإنتاج وزيادة تدريجية له.

وتكبح أوبك+ الإنتاج حاليا بما يزيد عن سبعة ملايين برميل يوميا لدعم الأسعار وتقليص فائض الإمدادات.