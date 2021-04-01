شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أكثر من أربعة أشهر ، بالتزامن مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد الكشف عن خطة إنفاق مالي ضخمة فى الولايات المتحدة ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأكبر فى العالم ، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وعن قطاع الصناعات التحويلية خلال آذار/مارس.

انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 93.12 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.21 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.33 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بحوالي 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أكثر من أربعة أشهر عند 93.43 نقطة.

وعلى صعيد شهر آذار/مارس المنقضي ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 2.6% ، فى ثالث مكسب شهري على التوالي ، وبأكبر مكسب شهري منذ تشرين الثاني /نوفمبر 2016 ، بفضل الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية.

بخلاف عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، دعم الصعود الواسع لمستويات العملة الأمريكية بالفترة الأخيرة ، توقعات تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى، خاصة الاقتصاد الأوروبي.

ترتكز تلك التوقعات على نجاح الحكومة الأمريكية حتى اللحظة فى الحد من انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،مع النجاح فى منع دخول السلالة الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار إلى البلاد ، بالتزامن مع التقدم المذهل فى حملات التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء البلاد باستخدام العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.

كشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الخميس عن خطة إنفاق مالي ضخمة بحوالي 2 تريليون دولار ،الجزء الأكبر منها مخصص لتحديث البنية التحتية فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى دعم التعافي الاقتصادي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ،عديد البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،والتي سجلت الأسبوع السابق أدنى مستوى لها منذ آذار/مارس 2020 ، قبل تفشي جائحة فيروس كورونا ، وعن قطاع الصناعات التحويلية خلال آذار/مارس.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.678 مليون فى الأسبوع المنتهي 26 آذار/مارس من 0.684 مليون الأسبوع الأسبق.

وتصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 61.5 نقطة خلال آذار/مارس من مستوى 60.8 نقطة فى شباط/فبراير.