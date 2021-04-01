شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 14 شهرا ومؤشر داكس "الألماني" فوق 15 ألف نقطة للمرة الأولى فى التاريخ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأعلى مستوى فى 14 شهرا ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ،وقاد الارتفاعات شركات التكنولوجيا بعد صعود واسع لنظيرتها الأمريكية فى وول ستريت ،وقفز مؤشر داكس ليتداول فوق 15 ألف نقطة للمرة الأولى فى تاريخ ألمانيا ،يأتي هذا وسط معنويات قوية بعدما كشف الرئيس الأمريكي عن خطة ضخمة لتحديث البنية التحتية فى الولايات المتحدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 432.1 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.25% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقت بالأمس ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، متتابعا نظيره الأمريكي الذي حقق مكاسب قوية بالأمس فى وول ستريت.

وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 15,104.1 نقطة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.4% ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,994.41 نقطة .

كشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الخميس عن خطة إنفاق مالي ضخمة بحوالي 2 تريليون دولار ،الجزء الأكبر منها مخصص لتحديث البنية التحتية فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى دعم التعافي الاقتصادي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ، مسجلا مستوى 3,940.30 نقطة الأعلى منذ عام 2008 ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4%.