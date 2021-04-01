شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، وبدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,719.77$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,707.49$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,707.69$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.4% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1،677.80$ للأونصة.

وعلى صعيد الربع الأول من العام الجاري ،فقدت أسعار الذهب حوالي 10% ، فى أول خسارة فصلية منذ الربع الثالث من عام 2018 ،وبأكبر خسارة فصلية منذ الربع الرابع من عام 2016.

تعاذ تلك الخسارة الفصلية الفادحة إلى الهبوط الحاد فى مستويات طلب المعدن الثمين ، خاصة طلب المعدن كملاذ آمن ، بعد تحسن الاقتصاد العالمي بأفضل من التوقعات خلال الربع الأول ، وبعد القفزة الكبيرة فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات خلال الربع الأول بأكثر من 93% إلى معدل 1.774% الذي يعد أعلى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 2020، الأمر الذي قلل من جاذبية المعدن الثمين،ورفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الغير مدرة للعائد.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن ذروة أكثر من أربعة أشهر عند 93.43 نقطة ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،يتراجع الدولار الأمريكي فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بعدما كشف الرئيس "جو بايدن" عن خطة إنفاق مالي ضخمة فى الولايات المتحدة.

أعلن جو بايدن يوم الخميس عن تفاصيل خطة إنفاق بحوالي 2 تريليون دولار ،الجزء الأكبر منها مخصص لتحسين البنية التحتية فى الولايات المتحدة ،والجزء الأخر لدعم التعافي الاقتصادي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,037.50 طن متري.