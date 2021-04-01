بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 36.5 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر36 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5812 نقطة بنسبة صعود بلغت 6ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 1ر251 مليون سهم تمت عبر 9741 صفقة نقدية بقيمة 5ر46 مليون دينار (نحو 8ر148 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر13 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4700 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر166 مليون سهم تمت عبر 5532 صفقة نقدية بقيمة 2ر15 مليون دينار (نحو 64ر48 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر46 نقطة ليبلغ مستوى 2ر6271 نقطة بنسبة صعود بلغت 7ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر84 مليون سهم تمت عبر 4209 صفقات بقيمة 3ر31 مليون دينار (نحو 2ر100 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 4ر16 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4890 نقطة بنسبة صعود بلغت 3ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر118 مليون سهم تمت عبر 3548 صفقة نقدية بقيمة 2ر12 مليون دينار (نحو 9ر38 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (سنام) و(الخليجي) و(الراي) و(الإعادة) أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أهلي متحد) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (ياكو) و(آبار) و(متحدة) و(استهلاكية) الأكثر انخفاضا.