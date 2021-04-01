شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران أبوظبي» تدرس الاستحواذ على «فالكون لخدمات الطيران» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة طيران أبوظبي عن توقيع خطاب نوايا مع شركة «فالكون لخدمات الطيران»، بهدف دراسة إمكانية استحواذ «طيران أبوظبي» على كامل شركة فالكون لخدمات الطيران، وذلك ضمن إطار خطة الشركة الاستراتيجية للتوسع وتعزيز الأصول والإيرادات.

وقالت: إنها في المراحل الأولى من التفاوض وإجراء دراسة تحقق تفصيلية مرضية للطرفين، وسوف تقوم الشركة بالإفصاح المفصل بعد التوصل لقرار نهائي بشأن هذا الاستحواذ.

وأضافت أن هذا الاستحواذ سيخضع لموافقة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى كل المتطلبات القانونية والتنظيمية والموافقات الأخرى.

وأوضحت أنه سيتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من المفاوضات والحصول على نتائج دراسة التحقق التفصيلية.