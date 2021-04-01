«أسأل غرفة دبي» تعرّف مجتمع الأعمال بدفتر الإدخال المؤقت للبضائع

دبي: ”الخليج 365”

ناقشت مبادرة «أسأل غرفة دبي»، التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي ضمن جهودها لتعزيز وعي القطاع الخاص بالمتطلبات والجوانب المختلفة لممارسة الأعمال في الإمارة، دور الغرفة في دعم بيئة الأعمال والشركات عبر منظومة من الخدمات المميزة التي تخدم مجتمعات الأعمال ومنها شهادات المنشأ والتصديقات التجارية ودفاتر الإدخال المؤقت للبضائع.

وفي الفيديو الرابع من المبادرة عن خدمات الغرفة التجارية، تحدث عتيق جمعة نصيب نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في الغرفة، مبيناً أنه يمكن للمتعاملين إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان من دون الحاجة إلى زيارة مقر الغرفة أو فروعها، ومشيراً إلى أن 98% من خدمات الغرفة الأساسية باتت إلكترونية.

وأوضح عتيق أن صادرات أعضاء غرفة دبي العام 2020 وصلت إلى 185 مليار درهم، كما أن عضوية الغرفة شهدت زيادة ملحوظة كذلك ليصل عدد الأعضاء إلى261 ألف عضو، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد انضمام 16 ألف عضو جديد، قائلاً: «مع هذه الزيادة سوف تحرص الغرفة على مواصلة تقديم أفضل الخدمات، بما يمكن الأعضاء من تحقيق النمو والتطوير المستمرين لأعمالهم».

وحول الفوائد الخاصة من الحصول على دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، أوضح نصيب أن الغرفة تدرك تماماً الأهمية الكبيرة لهذا النظام الذي يبسط إجراءات إدخال البضائع إلى الدولة لأغراض محددة ولمدة محددة من دون تحمل أية رسوم جمركية أو ضرائب إضافية.

وقال: «تطبق الغرفة هذا النظام منذ سنوات وتمكنت من مساعدة الكثير من رجال الأعمال والمتخصصين في المشاركة في الفعاليات والمعارض التجارية، وهي اليوم جزء من هذا النظام العالمي وندعو مجتمع الأعمال في دبي والإمارات للاستفادة منه في المشاركة في المعارض، ولاسيما المخصصة للاستخدام في المعارض التجارية والعروض والفعاليات بالإضافة إلى العينات التجارية والمهنية، الأمر الذي يعزز من مكانة دبي مركزاً لأهم الفعاليات العالمية».

وبين عتيق أن ما يجعل هذه الخدمة مميزة أنه يتم تقديمها بشكل إلكتروني، حيث أن غرفة دبي تعتبر واحدة من عدد قليل من غرف التجارة حول العالم التي تقدم هذه الخدمة إلكترونياً، منوهاً بأن هذه الخدمة متوفرة لمجتمع الأعمال في دبي وفي جميع إمارات الدولة الأخرى، ويمكن الحصول عليها بيسر وسهولة من خلال التواصل مع الغرفة.

وتتيح مبادرة «أسأل غرفة دبي» للعامة طرح أسئلتهم على مسؤول معين من الغرفة متخصص في مجال محدد، كما تتيح المبادرة لجميع المهتمين والمعنيين طرح أسئلتهم حول ممارسة الأعمال في دبي، والأعمال المسؤولة والمستدامة وريادة الأعمال والتوسع الخارجي، إضافة إلى مواضيع أخرى على علاقة بفرص الاستثمار ولقاءات الأعمال والأبحاث والدراسات الاقتصادية.

