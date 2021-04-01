وقود السيارات في الإمارات من خام مربان

أبوظبي: ”الخليج 365”

يزود السائقون في جميع أنحاء الإمارات مركباتهم بالوقود، ويحافظون على محركاتها باستخدام زيوت التشحيم التي توفرها لهم «أدنوك للتوزيع» في مجال توزيع الوقود وتشـغيل متاجر التجزئة، ويستفيدون من واحدة من أعظم الثروات الوطنية التي تزخر بها إمارة أبوظبي ألا وهي خام «مربان».

وقال أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: «إن الشركة تفتخر كثيراً بحقيقة أن منتجاتها تنتج باستخدام خام «مربان» الذي يعد ثروة حقيقة للبلاد».

وأضاف الشامسي قائلاً: «لقد أتاح لنا العمل جنباً إلى جنب مع مساهمنا الرئيسي «أدنوك»، فرصة تزويد عملائنا بوقود وزيوت تشحيم ذات مستوى عالمي، ما يجعلهم على ثقة عند التزود بالوقود في محطاتنا من أنهم يحصلون على وقود على درجة عالية من الجودة».

وتصدر «أدنوك» اليوم خام مربان والمنتجات التي يدخل في تصنيعها بشكل رئيسي إلى أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 14 دولة تسوق فيها «أدنوك للتوزيع» أيضاً مجموعة من زيوت التشحيم «فويجر»، التي تم تطويرها باستخدام زيوت أساسية مستخلصة من خام مربان.

وفي أعقاب الإعلان عن بدء تداول العقود الجديدة الآجلة لخام "مربان" في 29 مارس2021، أصبح الخام الرئيسي الذي تنتجه «أدنوك» متاحاً الآن بصورة أوسع للعملاء في جميع أنحاء العالم، وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار استراتيجية «أدنوك» الرامية إلى خلق قيمة إضافية لصالح الجميع في دولة الإمارات.

وباعتبارها الشـركة الوحيدة التي تنشط مجال توزيع الوقود وتشـغيل متاجر التجزئة في جميع إمارات الدولة السـبع، ويتم تكرير وقود«أدنوك للتوزيع» من قبل «أدنوك للتكرير» في «مُجمع الرويس للمشتقات» في إمارة أبوظبي، حيث يمثل خام «مربان» المادة الخام الأساسية.

ويتم تصنيع منتجات «أدنوك للتوزيع» من الزيوت الأساسية من المجموعة الثانية والثالثة المستخدمة في صناعة زيوت التشحيم في «مُجمع الرويس» أيضاً، حيث تستخدم «أدنوك للتوزيع» الزيوت الأساسية في معمل أدنوك لمزج وتعبئة الزيوت الذي يتم فيه تصنيع منتجات الشحوم عالية الجودة للبيع عبر محطات الخدمة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة وللتصدير.

ويشكل خام «مربان» عالي الجودة الذي تنتجه «أدنوك البرية» باستخدام تقنيات إنتاج ذات كثافة كربونية منخفضة الجزء الأكبر من إنتاج دولة الإمارات من النفط، حيث يبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية من خام «مربان» حوالي مليوني برميل يومياً.