شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تقتنص المكاسب في أولى جلسات أبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

نجحت الأسهم في تعويض خسائرها الصباحية وتحويلها إلى مكاسب في ختام أولى جلسات أبريل/ نيسان، ليرتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.49% عند مستوى 5941.5 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق دبي المالي 0.29% إلى 2557.67 نقطة.

وسجلت السيولة في مستهل جلسات الشهر الجاري 1.09 مليار درهم، منها 980.7 مليون درهم في سوق أبوظبي، و112.2 مليون درهم في سوق دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 3936 صفقة.

وقاد الإرتفاعات في سوق دبي، «إعمار العقارية» مع ارتفاعه 0.84% وسط سيولة قدرها 16.5 مليون درهم من خلال التداول على 4.67 مليون سهم

كما صعدت أسهم دفاعية مثل «أرامكس» 0.25% واحتل المركز الثاني في ترتيب التداولات بـ15.9 مليون درهم عبر التداول على 4 ملايين سهم، كما ارتفع «العربية للطيران» 0.79% وسط سيولة بـ8.7 ملايين درهم وبتداولات على 6.9 ملايين سهم.

وفي سوق أبوظبي، حافظ سهم «اتصالات» على نغمة الصعود، بنسبة 1.94% ليقود بذلك مؤشر سوق العاصمة نحو المكاسب من خلال تداولات قدرها 81.86 مليون درهم، وبلغ عدد الأسهم التي تم التداول عليها 3.7 ملايين فقط.

يأتي ذلك في وقت استقر سهم «أبوظبي الأول» عند إغلاقه السابق رغم تصدره التداولات بـ264.9 مليون درهم، كما حافظ «العالمية القابضة» على مسيرة الصعود بنسبة 1.57% من خلال تداولات قيمتها 212.4 مليون درهم والكميات المتداولة 3.2 ملايين سهم.