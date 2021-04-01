شكرا لقرائتكم خبر عن «جلف كرافت»: السوبر «ماجستي 120» يبحر هذا الشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، عن تسليم اليخت «ماجستي 120» المكون من ثلاثة أسطح، وذلك لتثري قائمة اليخوت السوبر بيخت فاخر آخر تحت علامتها التجارية الرائدة (ماجستي). ويبحر اليخت الفاخر هذا الشهر من الإمارات إلى تركيا.

يخت الماجستي الفاخر يأتي بطول 120 قدماً (37 متراً تقريباً) وبعرض 26.6 قدماً (8.1 متراً)، وهو مصنوع من ألياف الكربون ومادة استير الفينول المعروفان بوزنهما الخفيف ومتانتهما الفائقة. وتم تصنيعه بالكامل في منشأة التصنيع التابعة لشركة «جلف كرافت» في إمارة أم القيوين.

تم الإعلان عن الماجستي 120 في معرض «موناكو» لليخوت عام 2019 وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد رغم التحديات التي فرضتها الجائحة، وفي ظل كافة بروتوكولات السلامة المطبقة.

وفي خطوة سباقة قام فريق الهندسة المختص في «جلف كرافت» بابتكار نظاماً كهربائياً بالكامل لتشغيل معظم المكونات الرئيسية مثل مثبت الزعانف وأدوات الدفع والتوجيه، الأمر الذي أتاح الاستغناء عن الطاقة الهيدروليكية. وعلاوة على مقصورته الخالية من الضجيج، يتطلب اليخت السوبر عمليات صيانة أقل ويتميز بقلة احتمالات تعرضه للأعطال الميكانيكية.

الأنظمة الكهربائية

وقال رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت»: محمد حسين الشعالي «منذ أن قمنا بالإعلان عن يخت الماجستي 120 قبل عامين كان تركيزنا على ابتكار تحفة فنية رائدة في فئتها من حيث التصميم والأداء في آن معاً. ويتجلى التزامنا الراسخ بالابتكار بقيادة فريق من المهندسين المتمرسين في الماجستي الفاخر المزود بالأنظمة الكهربائية المبتكرة والكثير من مزايا التصميم الفريدة».

وأضاف: «يأتي الانتقال إلى الأنظمة الكهربائية تماشياً مع رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في صناعة اليخوت الفاخرة والمبتكرة القادرة على إحداث نقلة نوعية في مستقبل القطاع. ونحن على ثقة بقدرة اليخت السوبر الماجستي 120 بإعتباره يختا فاخرا على إرساء معايير جديدة وتلبية احتياجات عشاق الحياة البحرية في مختلف أنحاء العالم».

يتميز يخت «الماجستي 120» بتصميمه الفريد وأسلوب الهندسة المعامارية البحرية التي اتبعها فريق «جلف كرافت» في بنائه، إذ يمتاز بسطح علوي واسع أكبر بنسبة 30% مقارنة باليخوت الأخرى المندرجة من الفئة ذاتها بينما توفر غرفه الخمس الفسيحة مساحة رحبة للضيوف وتتمتع كل واحدة منها بتصميم مختلف عن الأخرى، لتسطر بذلك منهجية غير مسبوقة في مجال التصميم.

المقصورة الداخلية

أما المقصورة الداخلية في «الماجستي 120»، فتتمتع بتصاميم استثنائية تراعي أدق التفاصيل، ابتكرها «استوديو تصميم كريستيانو جاتو» لتلبي تطلعات أنماط الحياة الفريدة لعشاق الإبحار في اليخوت، حيث تضم مقصورة منفصلة للقبطان ومقصورة مخصصة لكبار الشخصيات على السطح السفلي، إضافة إلى ردهة مناسبة للأطفال.

وتشمل المرافق الأخرى حوض جاكوزي ونادي شاطئي مدمج يمكن تحويله إلى وحدة للتخزين لقوارب الدعم والخدمات.

ويتمتع اليخت السوبر بغاطس يزيد عن ستة أقدام بقليل (مترين)، مما يجعلها مثالية للتنقل في الشواطئ الضحلة بكفاءة. و المحركين القويين بقوة 2500 حصان، ليوفر بذلك أداءً فائقاً وتوازناً وقدرة عالية على المناورة لتلبية أذواق عشاق الحياة البحرية.

وينطلق اليخت الذي اشتراه أحد كبار رجال الأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة الى تركيا في شهر أبريل ويواصل رحلته في استكشاف مياه البحر الأبيض المتوسط بقية أيام السنة.

يشار إلى أن شركة «جلف كرافت» تضم فريق عمل مكون من 800 موظف يتوزعون على منشآتها الثلاث في دولة الإمارات والمالديف، وتتمتع بقدرة تصنيعية قدرها 200 قارب سنوياً. ومنذ تأسيسها في عام 1982، قامت الشركة ببناء أكثر من 10 آلاف قارب، وتقدم خدماتها للعملاء في مختلف أنحاء العالم. وفي عام 2019، حازت «جلف كرافت» على جائزة السلامة من «وكلاء اكتتاب الأسهم» (AEU)، إضافة إلى «جائزة أفضل يخت» في «معرض فورت لودرديل الدولي للقوارب» عن يخت «ماجستي 140» بطول 43.3 متراً.

