شكرا لقرائتكم خبر عن أوساكا تتحدث عن الهفوة التي كلّفتها الخروج من "ميامي المفتوحة" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميامي - رويترز

اعتادت اليابانية نعومي أوساكا على الهيمنة، حتى أنها لم تكن واثقة من الدروس التي يمكن تعلمها بعد توقف سجل انتصاراتها عند 23 مباراة بخسارتها في دور الثمانية ببطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وسقطت أوساكا، الفائزة بلقبي أمريكا وأستراليا المفتوحتين، ولم تخسر منذ فبراير/شباط 2020، 6-0 و6-4 أمام اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 23 في ميامي المفتوحة.

وقالت أوساكا: "أشعر أنه حتى لو لم تكن تقدم أفضل ما لديك، فيمكن العثور على وسيلة للفوز. أحاول العثور على طرق لفعل ذلك. أتمنى ألا أخسر بهذه الطريقة في المستقبل، لكن أعتقد أنه كلما حدثت مثل هذه الأمور فيمكنني تعلم المزيد منها".

وأنهى خروج اللاعبة اليابانية المصنفة الثانية في البطولة آمالها في استعادة صدارة التصنيف العالمي من الأسترالية آشلي بارتي التي تأهلت إلى الدور قبل النهائي في ميامي.

وللمرة الأولى منذ استئناف بطولات المحترفات في يوليو/تموز، كانت هناك فرصة للتغيير في صدارة التصنيف، لكن كان يجب على أوساكا بلوغ النهائي على الأقل.

واعترفت أوساكا، التي بدت هادئة وجاهزة أمام الضغوط خلال فوزها بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، أن الحديث عن صدارة التصنيف، نال منها.

وتابعت: "من الصعب قول ذلك، لكن أعتقد أنه مثل المرة الماضية عندما لم أكن مهتمة بالتصنيف على الإطلاق حتى تم سؤالي عن الأمر، وبعدها بدأت أفكر كثيراً في ذلك".

وأضافت: "لذا ربما يتسبب ذلك في الضغط علي، لكن أشعر أنه حتى لو حدث ذلك، فيجب علي التعامل مع الأمر".