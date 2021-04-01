شكرا لقرائتكم خبر عن "ميامي المفتوحة" للتنس ستشهد بطلاً جديداً بعد خروج ميدفيديف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميامي - رويترز

واصل روبرتو باوتيستا أجوت نتائجه القوية أمام دانييل ميدفيديف بالفوز على المصنف الثاني عالمياً 6-4 و6-2 في دور الثمانية لبطولة ميامي المفتوحة للتنس، ليضمن حصول بطل جديد هذا الموسم على لقب بطولة للأساتذة يوم الأحد المقبل.

وقرر أربعة من أفضل ستة في تصنيف الرجال عدم المشاركة في بطولة ميامي، لذا فإنه مع خروج اللاعب الروسي المصنف الأول يوم الأربعاء، فإنه لا يتبقى في البطولة أي لاعب توج بلقب يمنح صاحبه ألف نقطة.

ودخل ميدفيديف، الذي حل بدلاً من رفائيل نادال في المركز الثاني عالمياً الشهر الماضي، دور الثمانية وهو يملك سجلاً 17-2 هذا الموسم، لكنه خسر أمام اللاعب الإسباني صاحب الخبرة في آخر مواجهتين بينهما.

ولم يتمكن اللاعب الروسي من التفوق في المحاولة الثالثة على التوالي، حيث حسم باوتيستا أجوت المصنف السابع الفوز في 92 دقيقة.

وقال اللاعب الإسباني البالغ عمره 32 عاماً للصحفيين: "أن أفوز على دانييل بمجموعتين متتاليتين، فهذا يعني أنني قدمت أداء رائعاً. لعبت بصلابة كبيرة، وأنا بوسعي اللعب بتنوع في الإيقاع، ولقد جعلته يبذل الكثير من الجهد".

وأضاف: "من الناحية البدنية، شعرت أنني في حالة رائعة داخل الملعب. كانت المجموعة الأولى متكافئة ومتقاربة جداً، وقد قدمت مباراة رائعة".

وبعد ثمانية أشواط متقاربة في المجموعة الأولى، كسر باوتيستا أجوت إرسال منافسه ليتقدم 5-4، ليجبر منافسه على تحطيم مضربه بسبب شعوره بالإحباط.

ولم يتأخر اللاعب الإسباني، الذي سيواجه يانيك سينر البالغ عمره 19 عاماً على بطاقة الظهور في النهائي، في النتيجة حتى النهاية.