شكرا لقرائتكم خبر عن 13050 مشتركاً في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي حتى مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أشاد محمد عبيد الشامسي، المدير العام لـ«صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي» بدعم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للصندوق، ورؤيته في تأمين العيش الكريم للمواطنين، عبر مظلة التأمين الاجتماعي، كونه صمام الأمان لتحقيق الاستقرار والحياة المعيشية.

وأثنى على المتابعة الحثيثة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ودعمه لسياسات والصندوق وأعماله، منذ إنشائه وحتى الآن، وما يوليه سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي، من متابعة متواصلة، لتوفير مظلة تأمينية لجميع مواطني الإمارة، من العاملين بدوائر الحكومة، ومؤسساتها وهيئاتها، وهيئات القطاع الخاص التي تملك حكومة الشارقة حصصاً فيها.

وأشار الشامسي، إلى سعادة أسرة الصندوق، بإشادة المجلس التنفيذي بأعماله، بعد اطلاعه على تقرير نمو أعماله، في مختلف الجوانب التشغيلية، وتعزيز التعاون مع الجهات والشركاء، وتوفير قاعدة معلومات للمنتسبين، وصرف المنافع التأمينية في مواقيتها بدقة.

جاء ذلك، بعد أن قدم الصندوق، بحضور عبدالله سالم الطريفي، رئيس مجلس الإدارة، يرافقه محمد عبيد الشامسي، المدير العام، التقرير عن أعمال الصندوق للمجلس التنفيذي، في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي.

وأكد الطريفي، أن الصندوق ووفق أعماله التي أقرها مجلس الإدارة، يسعى إلى مواصلة التطوير الكبير والدائم في منهجياته وسير أعماله، لتحقيق الانجازات التي والخطط المستقبلية التي وضعها، لنمو الصندوق وتقديم الإشادة بدعم حاكم الشارقة وبمتابعة المجلس التنفيذي الخدمات.

وأوضح أن منظومة الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، وفق هذه الرؤية الحكيمة من صاحب السموّ حاكم الشارقة، تصب في رخاء المواطن وسعادته، وتعد تجربة رائدة في توفير حياة كريمة للمواطنين وأفراد أسرهم.

وأشار إلى أن الصندوق، ومع تواصل وتيرة أعماله، فقد بلغ عدد المشتركين 13050 ينضمون إلى 107 جهة حكومية وخاصة تشارك فيه حكومة الشارقة، حتى نهاية مارس من العام الجاري.

