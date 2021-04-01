شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلي التجاري" يُعلن انتهاء فترة اعتراض دائني مجموعة سامبا المالية ونفاذ عملية الاندماج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك الأهلي التجاري عن انتهاء فترة اعتراض دائني مجموعة سامبا المالية ونفاذ اندماج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري، دون وجود أي اعتراضات لدائنين لم تتم تسويتها.

وأفاد البنك، فس بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه بناءً على ذلك تنقضي مجموعة سامبا المالية وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها إلى البنك الأهلي، وذلك مقابل قيام البنك الأهلي بإصدار 1.478 مليار سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد لصالح المساهمين في مجموعة سامبا المالية "أسهم العوض".

هذا وسيتم إصدار أسهم العوض من خلال زيادة رأس ماله المدفوع من ثلاثين مليار 30 مليار ريال سعودي إلى 44.780 مليار ريال سعودي، وزيادة عدد أسهمه من 30 مليار سهم إلى 4.478 مليار سهم مدفوعة بالكامل.

ونوه البنك إلى أنه نتيجة لنفاذ صفقة الاندماج فقد تغير اسم البنك من "البنك الأهلي التجاري" إلى "البنك الأهلي السعودي" ابتداءً من تاريخ نفاذ الاندماج وذلك استناداً إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك على ذلك بتاريخ الأأل من مارس الماضي، ويجري العمل حالياً لاستكمال إجراءات تسجيل الاسم الجديد لبدء استخدامه بشكل رسمي.

وبحسب البيان، سيحق للمساهمين المالكين لأسهم مجموعة سامبا المالية بتاريخ هذا الإعلان، والمقيدين بسجل مساهمي مجموعة سامبا المالية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية فترة التداول بتاريخ 4 إبريل الجاري، الحصول على عدد 0.739 سهم في البنك الأهلي "معامل المبادلة"، مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات العمومية غير العادية لكل من البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية، وافقت خلال مارس الماضي، على دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي وفقاً نظام الشركات.

يُذكر أن البنك الأهلي حقق صافي أرباح بلغ 11.41 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 11.44 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 16.7 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 16.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي قابله جزئياً ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان.