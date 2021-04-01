شكرا لقرائتكم خبر عن "البلاد" يبدأ إصدار صكوك من الشريحة الثانية بالريال السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك البلاد عن بدء إصدار صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2)، بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة مليارات ريال سعودي من خلال طرح خاص في المملكة العربية السعودية.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الطرح سيبدأ، اليوم الخميس الموافق الأول من إبريل الجاري، على أن ينتهي منتصف إبريل الجاري.

ونوه البنك إلى أنه سيتم تحديد قيمة الطرح وعدد الصكوك بناءً على ظروف السوق، علماً بأن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي شركة البلاد المالية كمنسق ومتعامل منفرد.

وأشار البنك إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوي الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الاوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية.

وبحسب البيان، سيكون الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال سعودي بسعر صك يبلغ مليون ريال سعودي، وبقيمة إسمية للصك تبلغ مليون ريال سعودي، علماً بأن عائد الصك سيكون هو السعر السائد للإقراض بين البنوك السعودية "سايبور" لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى هامش ربح (سيتم تحديده وفقًا لظروف السوق).

هذا وتمتد مدة استحقاق الصكوك 10 سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة وفقَا لشروط وأحكام الصكوك.

ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة والتي تشمل وقوع حدث يؤثر على رأس المال أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفي أي حال وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

وكان البنك قد أعلن، في بيان سابق، عن أن الهدف من هذا الطرح المحتمل هو تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، حيث ستعتبر الصكوك من الشريحة الثانية من رأس المال (Tier 2) نظامياً، وإلى نمو الأنشطة التمويلية والبنكية.

ويُشار إلى أن صافي أرباح البنك خلال العام 2020 ارتفعت إلى 1.35 مليار ريال، مقابل 1.24 مليار ريال خلال عام 2019، بنمو نسبته 80%.

وبلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للعام الماضي نحو 695 مليون ريال، مقارنة بـ 543 مليون ريال في العام الماضي وذلك بارتفاع بنسبة 28%.