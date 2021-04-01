شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سابتكو" تبحث عدم توزيع أرباح في 26 إبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 26 إبريل الجاري، وذلك لبحث مُقترح الموافقة على مُقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن عدم توزيع الأرباح يأتي بهدف دعم السيولة النقدية والمركز المالي للشركة..

هذا ومن المُقرر أن تُصدق الجمعية على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، فيما تبحث الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتحقيق الخسائر خلال الربع العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إنها حققت صافي خسائر بلغ 377.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 33.9 ليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2020 إلى انخفاض إيرادات النشاط نتيجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات الرسمية للحد من انتشار فايروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل هبوط في قيمة موجودات محتفظ بها للبيع.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.2 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل إيرادات بلغت 1.7 مليار ريال خلال العام 2019.