شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع قبيل اجتماع اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وذلك قبيل اجتماع اللجنة الوزارية لتحالف أوبك بلس ، لتحديد مستويات إنتاج شهر أيار/مايو المقبل ،ويدعم الأسعار الكشف عن خطة ضخمة للإنفاق المالي فى الولايات المتحدة "أكبر مستهلك للوقود فى العالم".

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.0% إلى مستوي 60.63$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.45$، وسجل أدنى مستوي عند 59.28$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.75% إلى مستوي 64.22$ للبرميل الأعلى فى أسبوعين ، من مستوى الافتتاح عند 63.12$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.84$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.6% ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.5% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد ارتفاع إنتاج الخام فى الولايات المتحدة ،مع انخفاض بأقل من التوقعات فى المخزونات الأمريكية.

على صعيد الربع الأول من العام الجاري ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 22% ، فى رابع مكسب فصلي على التوالي ،وبأكبر مكسب فصلي منذ الربع الثاني من العام الماضي .

تحققت تلك المكاسب فى ظل وجود عجز بالسوق ،بعد تمديد تحالف أوبك بلس تخفيضات إنتاج لفترة إضافية ،وقرار السعودية إجراء خفض طوعي بحوالي مليون برميل يوميا ، بالتزامن مع التحسن الملحوظ فى مستويات الطلب العالمي على الوقود.

تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" يوم الخميس لمناقشة التطورات الجديدة بالسوق ، والهدف الأساسي تحديد مستويات الإنتاج خلال أيار/مايو المقبل.

وخلال اجتماع المجموعة فى 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وافقت الدول الأعضاء فى التحالف على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا فقط اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2021 ، مع الاتفاق على عقد اجتماع شهري على مستوي الوزراء للتشاور بشأن أوضاع السوق وتعديل مستويات الإنتاج.

وعلى حسب اتفاق "نيسان/أبريل" 2020 لخفض المعروض العالمي، كان من المقرر أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة التي تتضمن خفض إنتاج 5.7 مليون برميل مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نسيان/أبريل 2022.

ويعني القرار الأخير التخلي عن الزيادة المقررة بنحو 2 مليون برميل، على أن تكون إجمالي التخفيضات الجديدة بنحو 7.2 مليون برميل يوميا، يتم مراجعتها شهريا على حسب تطورات السوق.

على حسب وكالة "رويترز" قالت مصادر فى تحالف "أوبك بلس" إنه بالنظر إلى مخاوف الطلب المستمرة مع انخفاض الأسعار مؤخرا ،فمن المتوقع أن تقرر المجموعة تمديد قيود الإمدادات الحالية لمدة شهر إضافي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.9 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 26 آذار/مارس ، فى أول انخفاض أسبوعي فى نحو شهر ونصف ،أقل من توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.3 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، ليرتفع إجمالي إنتاج الخام إلى 11.1 مليون برميل يوميا، والذي يعد أعلى مستوي للإنتاج منذ الأسبوع المنتهي 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الخميس عن خطة إنفاق مالي ضخمة بحوالي 2 تريليون دولار ،الجزء الأكبر منها مخصص لتحسين البنية التحتية فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى دعم التعافي الاقتصادي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.