شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي بعد الكشف عن خطة البنية التحتية للرئيس الأمريكي "جو بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية،ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى قرابة خمسة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعدما كشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن خطة إنفاق مالي بقيمة 2 تريليون دولار لتحسين البنية التحتية ودعم التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1744$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1730 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1712$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى قرابة خمسة أشهر عند 1.1704$.

وعلى صعيد تعاملات الربع الأول من هذا العام ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 3.9% مقابل العملة الأمريكية ، فى أول خسارة فصلية خلال عام ،وبأكبر خسارة فصلية منذ الربع الثالث من عام 2019 ، بفعل التوقعات القاتمة لاقتصاد أوروبا.

تأثر اليورو كثيرا بمخاوف تعثر التعافي الاقتصادي فى المنطقة الموحدة ، بسبب الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا ،وتشديد معظم الدول الأوروبية إجراءات الإغلاق ، للحد من الانتشار السريع لتلك الموجة ، بعد ظهور نوع جديد من الفيروس فى القارة العجوز.

بالإضافة إلى انتشار الموجة الثالثة من فيروس كوفيد-19 ،تأخرت بشدة حملات التطعيم ضد العدوى، بعد توقفها لفترة قصيرة بعد شكوك فى آمان لقاح شركة "استرا زينيكا".

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن ذروة أكثر من أربعة أشهر عند 93.43 نقطة ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،يتراجع الدولار الأمريكي فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بعدما كشف الرئيس "جو بايدن" عن خطة إنفاق مالي ضخمة فى الولايات المتحدة.

أعلن جو بايدن عن تفاصيل خطة بحوالي 2 تريليون دولار ،الجزء الأكبر منها مخصص لتحسين البنية التحتية فى الولايات المتحدة ،والجزء الأخر لدعم التعافي الاقتصادي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.