شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يعاود الارتفاع – تحليل – 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فايزر (PFE) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.33% بما يعادل 0.12 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 36.23 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع عمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي ما قد يكبح من مكاسبه القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.45، ليستهدف مستوى المقاومة 37.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد