شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أمازون (AMAZON) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.27% بما يعادل 38.79 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يتأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 3,167.00، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 2,872.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه