شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 3.29% بما يعادل 2.50 نقطة ليستقر على سعر 78.50 دولار، وذلك وسط محاولات السهم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 84.60، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 73.83.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه