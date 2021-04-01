شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة جلعاد (GILD) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.33% بما يعادل -0.87 نقطة ليستقر على سعر 64.63 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 63.58، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 68.28.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه