شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.13% بما يعادل 9.91 نقطة ليستقر السهم على سعر 475.37 دولار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 453.00، ليستهدف مستوى المقاومة 505.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد