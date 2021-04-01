تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الخميس 1-4-2021

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس 1-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" ثبت سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو اليوم الخميس 1-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى لـ18.32 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.31 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.36 جنيه للشراء، و18.48جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.