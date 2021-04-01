شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة.. وإيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10592 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2047 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 12939 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4079 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2925 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ غاز مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العبور للاستثمار العقاري، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بيع قطعتي أرض فضاء مخصصة سكني متكامل الخدمات بمساحة 270 فدان تقريبًا للقطعتين بالحي العشرون بمدينة هليوبوليس الجديدة بالمزاد العلني مقابل 2.5 مليار جنيه، ويتم السداد إما بدفع 20% مقدم والباقي على سنتين بدون فوائد، أو سداد 10% مقدم والباقي على 10 سنوات بفائدة 7% سنويًا.