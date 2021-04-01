شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء لمخالفة شروط التراخيص بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغيطي: تنفيذ حملات لضبط المخالفات والقضاء على المظاهر العشوائية تزامناً مع دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة

أكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفات وإزالة الاشغالات، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء لمنشآت لمخالفتها شروط التراخيص، وتم التحفظ على جميع المهمات والأدوات ومصادرتها وتم رفع الاشغالات.

وفى سياق متصل، شدد المهندس عبدالرءوف الغيطى، على ضبط مركبات "التوك توك والتروسيكلات ومنع النباشين)، مشيراً إلى أنه تم شن حملة اسفرت عن ضبط 4 مركبات توك توك، و5 تروسيكلات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووجه المهندس عبدالرءوف الغيطى باستمرار الحملات للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، ومنع عودة المخالفين، مؤكداً أيضا دفع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة تزامناً مع تنفيذ الحملات.