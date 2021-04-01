شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق الجملة.. الكوسة من 1.5-4.5 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
وقال محمد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أسعار البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيهات، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 10-15 جنيها للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5جنيهات للكيلو،الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو ، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو .
وأضاف محمد أن أسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بـ 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو.