شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بد يستقبل مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وفدا من مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك للتنسيق بين جهاز المدينة والمنظومة لمتابعة الشكاوى في نطاق المدينة، وفحصها والرد عليها.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أن مسئولي الوفد قاموا بجولات ميدانية تفقدية لمشروعات الإسكان والمرافق المختلفة بالمدينة، حيث تم المرور على 9024 وحدة سكنية (376 عمارة) بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة استثمارية 3.6 مليار جنيه.

وأشاد الوفد بجودة الأعمال بالمشروعات وجودة التشطيب وسرعة تنفيذ المشروع، حيث أشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم إضافة مجموعة من الألعاب الرياضية فى وسط الحدائق الخاصة بالعمارات لتحقيق أعلى استفادة لقاطنى المشروع.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والتنسيق فيما بينهما بشأن الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين.