شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية ملحوظة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.7500، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.7375 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات دون 0.7615 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7500 والمقاومة 0.7615

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط