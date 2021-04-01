شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ملحوظة ليبتعد عن مستوى 62.95، لكنه يواجه مقاومة قوية يشكّله المتوسط المتحرك 50 عند 64.15، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه بكسر 62.95 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 61.50 ثم 60.30، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 64.15 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر للتعافي من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط