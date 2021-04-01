الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 01-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية إضافية ليقترب من مقاومة القناة الهابطة، والتي تمثّل هدفنا المنتظر عند 1727.00، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً حتى الآن، مع التذكير بأن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر لمواصلة الارتفاع والتوجه نحو 1765.00 كهدف إيجابي تالي، بينما الفشل بالاختراق سيضغط على السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 1692.00 مبدئياً.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1730.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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