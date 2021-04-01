شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية إضافية ليقترب من مقاومة القناة الهابطة، والتي تمثّل هدفنا المنتظر عند 1727.00، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً حتى الآن، مع التذكير بأن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر لمواصلة الارتفاع والتوجه نحو 1765.00 كهدف إيجابي تالي، بينما الفشل بالاختراق سيضغط على السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 1692.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1730.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت