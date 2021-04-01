شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح، مستقراً حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، معتمدين على الثبات دون 1.3840، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 1.3675 وتمتد إلى 1.3580.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3700 والمقاومة 1.3840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط