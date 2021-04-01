شكرا لقرائتكم خبر عن "مين الأعلى في التوظيف".. انفوجراف يحصر عدد وظائف العاملين بشركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام عام 2020، مجموعة من المؤشرات الهامة ومن بينها توزيع الوظائف التنفيذية بين العاملين.

ونشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإنفو جراف توزيع الوظائف بين العاملين على النحو التالي:

سجلت الوظائف التنفيذية أعلي معدل بعدد 234 ألفا و770 عاملا بنسبة 30.9% من إجمالي عدد العاملين.

سجلت وظائف الإدارة العليا أقل عدد بنحو 12 ألفا و603 عاملين بنسبة 1.7% من إجمالي عدد العاملين.

بلغ عدد الوظائف الحرفية نحو 113 ألفا و883 وظيفة.

بلغ عدد الوظائف الإشرافية نحو 59 ألفا و557 وظيفة.

بلغ عدد الوظائف الفنية نحو 36 ألفا و171 وظيفة.

بلغ عدد وظائف الخدمات المعاونة نحو 34 ألفا و817 وظيفة.

بلغ عدد الوظائف التخصصية نحو 29 ألفا و490 وظيفة.

بلغ عدد الوظائف المكتبية 13 ألفا و137 وظيفة.