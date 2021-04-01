شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والعراق توقعان 5 اتفاقيات لتعزيز التعاون بمجالات اقتصادية وثقافية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت السعودية والعراق، 5 اتفاقات بحضور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتعزيز التعاون في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

وكان ولي العهد السعودي قد استقبل في وقت سابق أمس الأربعاء، رئيس وزراء العراق لدى وصوله إلى الرياض في زيارة رسمية إلى السعودية، وفقاً لموقع قناة العربية.

وعقد الجانبان، جلسة مباحثات ركزت على زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات في المنطقة، كما تم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين.

يشار إلى أنه هناك شركات سعودية تسعى لاقتناص مشاريع بالعراق حيث أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية في وقت سابق عن توقيع عقد مشروع تمثيل الشركات السعودية في جمهورية العراق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع "تداول" المالي، إن قيمة العقد تبلغ 14.419 مليون ريال.

وقالت الشركة حينها، إنها ستقوم بتمثيل عدد 100 شركة سعودية في جمهورية العراق بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بالإضافة إلى خدمة عقود الشركة الحالية والمستقبلية من خلال التواجد في السوق العراقي لتصدير المنتجات الوطنية بالشراكة مع الشركات المصنعة السعودية حيث يعتبر هذا العقد من أهم الركائز التي تسعى لها الشركة وذلك لتعزيز وضعها الاقتصادي في أسواق منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بهدف تنمية وزيادة الصادرات السعودية وفقاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.