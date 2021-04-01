شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحث أوبك+ على الامتثال الكامل بتخفيضات إنتاج النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، إن ميزان العرض والطلب في سوق النفط تحسن، ولذلك تحث الكويت منظمة أوبك+ على الامتثال الكامل لتخفيضات الإنتاج.

وأبدى وزير النفط الكويتي تفاؤلاً حذراً بخصوص بوادر تحسن مؤشرات سوق النفط، مع انتشار توزيع لقاحات كورونا والتعافي التدريجي لنشاط الصناعة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكشف تقرير من اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+"، أمس الأربعاء، أنها أثارت مخاوف من كون عدم اليقين قد يؤثر على تعافي الطلب على النفط، وسط تزايد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم وإجراءات الإغلاق.

وتجتمع الدول المنتجة للنفط الموقعة على اتفاق "أوبك+" الخميس، في مناسبة اجتماع وزاري للاتفاق على الاقتطاعات المقبلة في إنتاج النفط، للمرة الثالثة هذه السنة.

والتحالف المؤلف من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها من خارج المنظمة على رأسهم روسيا، يعتمد خفضا كبيرا لإنتاجه من النفط الخام، مما يترك حوالي 7 ملايين برميل تحت الأرض يومياً.

يتوقع بنك جي بي مورغان، في مذكرة بحثية، أن تتوخى منظمة أوبك وحلفائها الحذر عندما تجتمع هذا الأسبوع بأن تمدد معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى نهاية مايو 2021.

ويعتقد أن السعودية ستمدد خفضها الطوعي لشهرين آخرين حتى نهاية يونيو، متوقعا قبل اجتماع أوبك+ يوم الخميس أن يبدأ التحالف بإضافة إنتاج عبر زيادات قدرها 500 ألف برميل يوميا بدءا في يونيو وتستمر في أغسطس.

وكانت أظهرت بيانات اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة أوبك بلس، أن إجمالي الإنتاج الزائد لمنظمة أوبك والحلفاء ارتفع إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا في فبراير 2021.