شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية السعودية توافق على تسجيل أسهم 3 شركات في سوق "نمو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية السعودية الموافقة على تسجيل أسهم 3 شركات لغرض الإدراج المباشر في سوق الأسهم الموازية (نمو).

وشملت موافقة هيئة السوق المالية طلب شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية "الشركة" تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، بحسب بيان للهيئة على موقعها الإلكتروني.

وسيقتصر شراء هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

كما وافقت الهيئة على طلب شركة توزيع الغاز الطبيعي تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

شملت موافقة الهيئة تسجيل أسهم الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيمياوية لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال إدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

يشار إلى أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" أعلنت في وقت سابق عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 4 أبريل 2021.

وقالت "تداول"، في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، إنه سيتم إضافة أسهم 4 شركات إلى مؤشرات السوق.

وأضافت أن شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، تنضم لمؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع المرافق العامة.

وأوضحت أيضا أن شركة اتحاد عذيب للاتصالات، ستضاف إلى "تاسي" ومؤشر قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى انضمام شركة ذيب لتأجير السيارات، إلى مؤشر "تاسي" أيضاً ومؤشر قطاع النقل.

وأشار البيان إلى أن شركة وطني للحديد والصلب، تنضم أيضا إلى مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).