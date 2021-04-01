شكرا لقرائتكم خبر عن "كي بي إم جي": برنامج "شريك" يضع القطاع الخاص السعودي أمام فرصة حقيقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال إبراهيم باعشن، الشريك المدير لدى مكتب "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية بجدة، إن إطلاق برنامج "شريك" الذي يعزز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في السعودية، يؤكد أن العلاقة بين القطاعين تشاركية وليست تنافسية.

وأشار إلى أن البرنامج بني بالتشاور مع القطاع الخاص وأخذ رؤيتهم في الحسبان، وهو يتحدث عن طموحات كبيرة لكن بمستهدفات محددة، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف أن حجم الدعم الذي تلقاه القطاع الخاص من الدولة خلال الجائحة كان كبيراً جداً بما يفوق 220 مليار ريال، في إطار إعانة الشركات الخاصة على تخطي الجائحة.

وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي، يتم السعي إلى تحويله إلى لاعب رئيسي لدعم الناتج المحلي لتصل مساهمته إلى أكثر من 65% في 2030.

وقال إن 27 تريليون ريال التي تم تحديدها كإجمالي إنفاق متوقع حتى 2030 "تجعل القطاعات كلها ترى أن هناك فرصة حقيقية".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق الثلاثاء الماضي برنامج "شريك"، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، قائلاً إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030 للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.

وأكد ولي العهد السعودي، أن الإنفاق الحكومي خلال الـ10 سنوات القادمة يقدر بـ 10 تريليونات ريال، ليكون القطاع الخاص شريكا جنبا إلى جنب في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.