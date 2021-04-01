شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف البنيان: برنامج "شريك" سيُمكن "سابك" من مضاعفة طاقتها خلال 10 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إن برنامج "شريك" سيمكن الشركة من مضاعفة طاقتها خلال السنوات العشر أو الـ15 المقبلة.

وأكد البنيان أن هذه الحزمة التحفيزية ستعظم الوضع التنافسي للشركة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح البنيان أن برنامج دعم الصناعات التحويلية سيعزز الطلب على منتجات البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

وشدد على أهمية التقنية والرقمنة في صناعة البتروكيماويات، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيحسن أكثر من 28% من الميزانية العمومية للشركة.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دشن منذ يومين برنامج "شريك" والذي سيقوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة وسينتج عنه ضخ استثمارات جديدة ستبلغ قيمتها الإجمالية 27 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030.