شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المملكة القابضة" تُوصي بتوزيع أرباح ربع سنوية بواقع 12.5 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، الموافقة على توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاه خلال سنة 2021، بنسبة 5% لكامل العام، من القيمة الاسمية للسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1.25% من القيمة الإسمية للسهم عن كل ربع، وذلك بواقع 12.5 هلله ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لكامل العام، بما مجموعه 163.9 مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصه لكامل السنة 655.9 مليون ريال.

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس الإداره الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود قد تنازل عن 34 هلله لكل سهم او ما يعادل 1.197 مليار ريال سعودي من حصته من التوزيعات النقدية المقترحه لكامل العام، بواقع 8.50 هلله لكل سهم أو مايعادل 299.2 مليون ريال سعودي من حصته من الأرباح الربعية.

ويُشار إلى أن أحقية الدفعة الأولى من الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 1 أبريل الجاري، وتُستحق أرباح الدفعة الثانية في 30 يونيو المُقبل، فيما تستحق الدفعة الثالثة من الأرباح في 30 سبتمبر المُقبل، وتُستحق الدفعة الرابعة من الأرباح في 30 ديسنبر 2021، علماً بأن صرف الأرباح سيبدأ بعد عشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.5 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 420.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2020 إلى الانخفاض في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضا انخفاض الإيرادات التشغيلية للفنادق وانخفاض في قيمة إحدى الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية.