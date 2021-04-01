شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الوطنية للبناء والتسويق ترتفع 275% خلال 2020 لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الوطنية للبناء والتسويق، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 274.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 23.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.2 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 14.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12.8 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع حجم المبيعات إلى 205 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 170.9 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كات قد حققت صافي أرباح بلغ 2.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.