شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "جاكو" تتراجع إلى 71.6% خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الانخفاض في الخسائر بنسبة 71.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 4.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 14.6 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 4.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4.7 مليون ريال خلال العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 إلى تراجع الخسارة الناتجة عن الإنخفاض في قيمة الإستثمارات العقارية المسجلة خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة، وذلك على الرغم من إنخفاض قيمة الأرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة المسجلة خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة وكذلك الزيادة في قيمة الزكاة التي تخص السنة الحالية وتحمل قيمة فروقات زكوية تخص سنوات سابقة.

وتراجعت المبيعات إلى 11.7 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 12 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 1.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 15.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.