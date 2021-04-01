شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "عسير" ترتفع 113% خلال 2020 لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الخسائر بنسبة 112.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 48.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 22.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 28.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 74.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى انخفاض الأرباح الإجمالية والأرباح التشغيلية خلال العام 2020 مقابل العام السابق وهذا الانخفاض ناتج بصفة أساسية من انخفاض اجمالي الربح من المبيعات، وتسجيل خسارة نتيجة هبوط في قيمة ممتلكات وألات ومعدات اضافة الى خسائر في الايرادات الاخرى وارتفاع ضريبة الدخل.

وتراجعت المبيعات إلى 1.6 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.9 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن "عسير" حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 8.5 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 8.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.