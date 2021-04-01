شكرا لقرائتكم خبر عن "المملكة القابضة" تتحول للخسارة وتتكبد 1.5 مليار مليون ريال خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة المملكة القابضة، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولها للخسارة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 1.5 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 420.2 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 930.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.2 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2020 إلى الانخفاض في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضا انخفاض الإيرادات التشغيلية للفنادق وانخفاض في قيمة إحدى الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية.

كذلك انخفضت أرباح ومكاسب من استثمارات والزيادة في الانخفاض في الأصول المالية وكذلك انخفاض من أرباح تشغيلية غير مستمرة وايضا ارتفاع في مصروف الزكاة، على الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وارتفاع مكاسب من بيع شركة تابعة وارتفاع دخل التوزيعات وانخفاض الأعباء المالية وضريبة الدخل والخسائر الأخرى وكذلك الانخفاض في المصاريف الإدارية و العمومية والتسويقية.

وتراجعت المبيعات إلى 1 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.9 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 1.4 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 401.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.