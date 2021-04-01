شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات الايجابية- تحليل - 1-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات إيجابية ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب مستوى 129.70 محاولا بذلك تجميع العزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتحقيق اختراق الحاجز المستقر عند 131.10.

نذكر بأن نجاح السعر بالثبات فوق مستوى 130.10 سيزيد من فرص تسجيله لأهداف إيجابية جديدة باندفاعه مباشرة نحو 130.70 وصولا نحو 131.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.30 و 130.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الشرط