شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتمسك بالإيجابية-تحليل - 1-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تمسكه بسيطرة الميل الصاعد للفترة الحالية بتذبذبه المتكرر فوق مستوى 151.90 لنلاحظ اقترابه بذلك من المحطة الإيجابية التالية والمتمركزة عند 152.95, استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية قد يزيد من فرص انجذابه قريبا نحو مقاومة القناة الصاعدة الرئيسية والممتدة حاليا نحو 154.10 ولتشكل بدورها الهدف الأخير للمسار الصاعد الحالي.

أما في حال ارتداد السعر بشكل سلبي وتقديمه لإغلاق دون مستوى 151.90, فإن ذلك سيعيده للمسار التصحيحي الهابط من جديد ليبدأ بجني الأرباح باستهدافه لمستوى 150.10 وصولا نحو 147.80 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.90 و 154.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد