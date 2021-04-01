شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستقر بجانبية لحظية– تحليل - 1-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر البلاتين باستئناف الهجوم التصحيحي الهابط لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو الحاجز الأولي المستقر عند 1195.00 وليؤجل بذلك التداولات السلبية بشكل مؤقت.

نذكر بأن السيناريو الهابط سيبقى قائم بثبات مستوى 1230.00 والذي يشكل بدوره مقاومة قوية لنبقى بانتظار تجميع السعر حاليا للعزم السلبي الإضافي ومن ثم ليبدأ بتحقيق الأهداف بانجذابه نحو 1105.00 و 1070.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1210.00 و 1150.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الهابط